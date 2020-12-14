Кабмин ввел новые карантинные ограничения с 19 декабря: список

Кабинет министров опубликовал список новых карантинных ограничений, которые начнут действовать с 19 декабря.

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В частности новые меры запрещают:

- Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

- Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

- Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв м.

- Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

- Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв м; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими.

Ограничения, которые продолжают действовать без изменений (запрещается):

- Пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

- Самовольное оставление места изоляции или обсервации.

- Проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры, необходимые для обеспечения работы органов власти).

- Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.

- Перевозки в пассажирском транспорте большего числа пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).

- Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

- Размещение в заведениях питания более четырех совершеннолетних лиц за столом и если расстояние между столами менее двух метров.

- Работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты.

- Пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).

- Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).

- Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

- Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала заведения.

- Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, лечения онкобольных, высокоспециализированной (третичной) медпомощи и другой неотложной медпомощи).

- Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находятся более одного человека на 20 кв м.

- Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев.

- Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).

- Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

9 декабря Кабинет министров продлил действие карантина до 28 февраля, а также утвердил ужесточение ограничений в период с 8 по 24 января включительно.

Вадим Ребрина

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