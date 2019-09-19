В РФ ночью похитили "изгоняющего Путина" якутского шамана: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Вероятно, Александра Габышева забрали в полицию Улан-Удэ, где ему вменят "организацию экстремистского сообщества" за несанкционированный митинг в Чите

Якутского "шамана-воина" Александра Габышева, который уже более полугода идет пешком в Москву, чтобы "изгнать демона" - президента РФ Владимира Путина, сегодня ночью похитили неизвестные. Предположительно, это были российские силовики, пишут местные СМИ в Бурятии и Иркутской области РФ.

По словам одного из соратников шамана, которого цитирует znak.com, Габышева задержали перед ночевкой у автострады: "приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой".

Тайга.info пишет, что силовики (предположительно из Читинской области) были вооружены автоматами.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро окружили наш лагерь и прямо к палатке шамана. Ворвались и повалили его на землю большой толпой", - рассказал сторонник.

Захват шамана произошел около поселка Выдрино.

  • В конце лета Габышеву противостояли "шаманы" из провластного общества, но у них не получилось остановить его поход на Москву.
  • 9 сентября в Улан-Удэ, который Габышев обошел стороной под давлением властей, прошел стихийный митинг: люди даже требовали отставке мэра, но в итоге их разогнали росгвардейцы.

Видео: Сергей Тихий

Отправить:
Распечатать:
Теги: шаман, александр габышев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Украинские летчики на Ми-24 бьют боевиков в джунглях: видео, фото
Украинские летчики на Ми-24 бьют боевиков в джунглях: видео, фото
В РФ ночью похитили "изгоняющего Путина" якутского шамана: видео
В РФ ночью похитили "изгоняющего Путина" якутского шамана: видео
Американские военные подтвердили: записи с НЛО - настоящие: видео
Американские военные подтвердили: записи с НЛО - настоящие: видео
Транспорт Дорожный фонд-2020: на что потратят рекордные 75 млрд грн
Частные локомотивы на железной дороге: сколько заплатит Украина
Мнение Частные локомотивы на железной дороге: сколько заплатит Украина
Танцуют все, или Как будет работать всеобщая РРОизация
Мнение Танцуют все, или Как будет работать всеобщая РРОизация
Популярное
фото/видео
Украинские летчики на Ми-24 бьют боевиков в джунглях: видео, фото
Украинские летчики на Ми-24 бьют боевиков в джунглях: видео, фото
В РФ ночью похитили "изгоняющего Путина" якутского шамана: видео
В РФ ночью похитили "изгоняющего Путина" якутского шамана: видео 09:29
Американские военные подтвердили: записи с НЛО - настоящие: видео
Американские военные подтвердили: записи с НЛО - настоящие: видео 09:04
Лига Европы. "Динамо" vs "Мальме": где и когда смотреть – видео
Лига Европы. "Динамо" vs "Мальме": где и когда смотреть – видео 07:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 