В РФ ночью похитили "изгоняющего Путина" якутского шамана: видео

Якутского "шамана-воина" Александра Габышева, который уже более полугода идет пешком в Москву, чтобы "изгнать демона" - президента РФ Владимира Путина, сегодня ночью похитили неизвестные. Предположительно, это были российские силовики, пишут местные СМИ в Бурятии и Иркутской области РФ.

По словам одного из соратников шамана, которого цитирует znak.com, Габышева задержали перед ночевкой у автострады: "приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой".

Тайга.info пишет, что силовики (предположительно из Читинской области) были вооружены автоматами.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро окружили наш лагерь и прямо к палатке шамана. Ворвались и повалили его на землю большой толпой", - рассказал сторонник.

Захват шамана произошел около поселка Выдрино.

В конце лета Габышеву противостояли "шаманы" из провластного общества, но у них не получилось остановить его поход на Москву.

9 сентября в Улан-Удэ, который Габышев обошел стороной под давлением властей, прошел стихийный митинг: люди даже требовали отставке мэра, но в итоге их разогнали росгвардейцы.

Видео: Сергей Тихий