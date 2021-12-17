В российском Санкт-Петербурга загорелся строящийся для минобороны РФ военный корабль "Проворный". Об этом сообщает Фонтанка.ру.

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Пожару на корвете проекта 20385 "Проворный" присвоен наивысший уровень сложности. Пострадали трое пожарных, двое из них госпитализированы.

Площадь пожара достигает 800 кв.м. По всей площади горят три надстроенных яруса.

Как сообщается, огонь добрался до третьей палубы корвета "Проворный", где обнаружили дополнительный очаг – вспыхнули брезентовые тенты.

Через пять часов после возгорания пожар удалось локализовать.

СПРАВКА. Корветы проекта 20385 – серия российских многоцелевых малых сторожевых кораблей 2-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны, разработанная для ВМФ России и на экспорт. Этот проект кораблей на ближайшие 30-40 лет должен стать основой ВМФ России в ближней морской зоне.

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Наталия Медведева

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