В России разбился самолет с парашютистами: 16 человек погибли – видео с места крушения

В Татарстане (РФ) разбился легкомоторный самолет L-410. В результате крушения погибли 16 человек, шестеро пострадали. Как передает российский Интерфакс, об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 10 октября. В Татарстане разбился самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба.

В МЧС РФ сообщают, что на борту было 20 парашютистов и два члена экипажа.

Пострадавших госпитализировали в больницы Набережных Челнов и Казани, они в тяжелом состоянии.

Кадры с места крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане.



Видео: МЧС России pic.twitter.com/OyShtDdojV — ТАСС (@tass_agency) October 10, 2021

17 августа в Подмосковье разбился военный самолет Ил-112В, погибли все члены экипажа.

18 августа в Астраханской области потерпел катастрофу истребитель МиГ-29, летчик погиб.

27 августа под Пермью разбился бомбардировщик Су-24. Оба летчика катапультировались.

22 сентября возле Хабаровска разбился самолет АН-26, на борту которого находились шесть членов экипажа – все они погибли.

24 сентября в России на Камчатке разбился вертолет Ка-27, принадлежавший ФСБ РФ. На борту было пять человек – никто не выжил.

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Оксана Житнюк

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