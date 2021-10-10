В России разбился самолет с парашютистами: 16 человек погибли – видео с места крушения
В Татарстане (РФ) разбился легкомоторный самолет L-410. В результате крушения погибли 16 человек, шестеро пострадали. Как передает российский Интерфакс, об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 10 октября. В Татарстане разбился самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба.
В МЧС РФ сообщают, что на борту было 20 парашютистов и два члена экипажа.
Пострадавших госпитализировали в больницы Набережных Челнов и Казани, они в тяжелом состоянии.
Кадры с места крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане.— ТАСС (@tass_agency) October 10, 2021
Видео: МЧС России pic.twitter.com/OyShtDdojV
- 17 августа в Подмосковье разбился военный самолет Ил-112В, погибли все члены экипажа.
- 18 августа в Астраханской области потерпел катастрофу истребитель МиГ-29, летчик погиб.
- 27 августа под Пермью разбился бомбардировщик Су-24. Оба летчика катапультировались.
- 22 сентября возле Хабаровска разбился самолет АН-26, на борту которого находились шесть членов экипажа – все они погибли.
- 24 сентября в России на Камчатке разбился вертолет Ка-27, принадлежавший ФСБ РФ. На борту было пять человек – никто не выжил.
Читайте также: На Камчатке нашли фрагменты тел всех 28 погибших и обломки второго "черного ящика" – СМИ
Комментарии