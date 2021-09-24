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На Камчатке разбился вертолет ФСБ: найдены останки трех погибших – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 12:21
На Камчатке разбился вертолет ФСБ: найдены останки трех погибших – СМИ - Фото
Ка-27 (Фото - Минобороны РФ)

В России на Камчатке разбился вертолет Ка-27. На борту было пять человек, передает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ. По данным росСМИ, вертолет принадлежал ФСБ РФ, и в результате крушения никто не выжил. Уже найдены останки трех погибших.

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Сообщается, что 23 сентября около 22:00 по местному времени вертолет Ка-27 поднялся в воздух, выполняя план боевой подготовки. Спустя 40 минут связь с экипажем пропала.

Рано утром 24 сентября обломки вертолета нашли на южном склоне горы Острая возле села Сосновка в Камчатском крае. Продолжаются поисковые мероприятия.

Как сообщает росСМИ РИА, ссылаясь на источники в экстренных службах, в разбившемся вертолете Ка-27 были сотрудники авиационного отряда ФСБ РФ.

По данным Интерфакса, на месте крушения найдены останки трех погибших. По предварительным данным, погибли все члены экипажа.

  • 17 августа в Подмосковье разбился военный самолет Ил-112В, погибли все члены экипажа.
  • 18 августа в Астраханской области потерпел катастрофу истребитель МиГ-29, летчик погиб.
  • 27 августа под Пермью разбился бомбардировщик Су-24. Оба летчика катапультировались.
  • 22 сентября возле Хабаровска разбился самолет АН-26, на борту которого находились шесть членов экипажа – все они погибли.

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Оксана Житнюк
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вертолет авиакатастрофа фсб камчатка Ка-27
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