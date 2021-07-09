На Камчатке нашли фрагменты тел всех 28 погибших и обломки второго "черного ящика" – СМИ

На Камчатке спасатели обнаружили фрагменты тел всех 28 погибших при крушении пассажирского самолета АН-26. Также были найдены обломки второго "черного ящика", передают российские СМИ.

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В МЧС РФ сообщают, что спасатели с помощью десантных спусков добрались до труднодоступного места на скале, где произошло крушение самолета. Ранее доступ туда был невозможен из-за сильного ветра. В операции задействованы 72 человека и 14 единиц техники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, спасатели обнаружили фрагменты тел всех погибших, одного из них удалось опознать по татуировке. Все тела направят на ДНК-экспертизу.

По данным Интерфакса, обнаружен и второй "черный ящик", однако он оказался в "критически поврежденном" состоянии. У бортового самописца отсутствует блок обработки информации, без которого не удастся расшифровать данные. Поиски составных частей продолжаются. Первый "черный ящик" нашли возле поселка Палана, он был без критических повреждений. Его отправят на расшифровку в Москву.

6 июля коло 07:00 по киевскому времени с самолетом Камчатского авиационного предприятия рейса РТК-251 прервалась связь. Позднее стало известно, что самолет потерпел крушение.

Выяснилось, что борт заходил на посадку в условиях тумана и, возможно, из-за этого врезался в скалу, нависающую над Охотским морем. Спасатели показали видео с места крушения.

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Оксана Житнюк

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