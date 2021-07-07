Вчера после нескольких часов поиска спасатели обнаружили место крушения пассажирского Ан-26 на Камчатке: обломки нашли в 3,8 км от пункта назначения рейса. Борт заходил на посадку в условиях тумана и, возможно, из-за этого врезался в верхнюю кромку отвесной скалы, нависающей над Охотским морем.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Судя по обнародованному МЧС РФ видео, большинство обломков упали в море.

По состоянию на утро 7 июля на месте крушения, куда сложно добраться, извлечены из воды тела девяти погибших пассажиров, сообщили ТАСС в экстренных службах. Спасатели говорят, что для опознания, вероятно, понадобится генетическая экспертиза.

Смотрите также: Взрыв посреди домов. Появилось видео крушения истребителя Як-130 в Беларуси

Жертв авиакатастрофы будут искать до прилива, поскольку после этого тела, скорее всего, унесет в открытое море. В районе Паланы сегодня сильный ветер и волны до 1,5 м.

Спасатели полагают, что практически нет шансов, что кто-то выжил.

6 июля 2021 года заходящий на посадку Ан-26 рейса Петропавловск-Камчатский — Палана перестал выходить на связь примерно в 10 км от места назначения. Экипаж о проблемах не сообщал.

На борту были 28 пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Причина крушения не называлась. Версии гласят, что это могла быть ошибка пилота при плохой видимости, неблагоприятные погодные условия или технические неисправности.

В мае было обнародовано аудио "черного ящика" учебного Ан-26, разбившегося с курсантами под Чугуевом.

В июне в Гааге приступили к финальной части дела об уничтожении лайнера MH17 над Донбассом.

В июле на Филлипинах разбился военный самолет, на борту было более 90 человек.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.