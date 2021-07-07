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Столкновение со скалой. Спасатели показали место крушения Ан-26 на Камчатке – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 08:40
Скриншот из видеозаписи ТАСС
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Вчера после нескольких часов поиска спасатели обнаружили место крушения пассажирского Ан-26 на Камчатке: обломки нашли в 3,8 км от пункта назначения рейса. Борт заходил на посадку в условиях тумана и, возможно, из-за этого врезался в верхнюю кромку отвесной скалы, нависающей над Охотским морем.

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Судя по обнародованному МЧС РФ видео, большинство обломков упали в море.

По состоянию на утро 7 июля на месте крушения, куда сложно добраться, извлечены из воды тела девяти погибших пассажиров, сообщили ТАСС в экстренных службах. Спасатели говорят, что для опознания, вероятно, понадобится генетическая экспертиза.

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Жертв авиакатастрофы будут искать до прилива, поскольку после этого тела, скорее всего, унесет в открытое море. В районе Паланы сегодня сильный ветер и волны до 1,5 м.

Спасатели полагают, что практически нет шансов, что кто-то выжил.

  • 6 июля 2021 года заходящий на посадку Ан-26 рейса Петропавловск-Камчатский — Палана перестал выходить на связь примерно в 10 км от места назначения. Экипаж о проблемах не сообщал.
  • На борту были 28 пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.
  • Причина крушения не называлась. Версии гласят, что это могла быть ошибка пилота при плохой видимости, неблагоприятные погодные условия или технические неисправности.
  • В мае было обнародовано аудио "черного ящика" учебного Ан-26, разбившегося с курсантами под Чугуевом.
  • В июне в Гааге приступили к финальной части дела об уничтожении лайнера MH17 над Донбассом.
  • В июле на Филлипинах разбился военный самолет, на борту было более 90 человек.
Евгений Пилипенко
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авиакатастрофа дальний восток камчатка Ан-26
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