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Крушение Ан-26. Обнародовано аудио "черного ящика" самолета, разбившегося под Чугуевом

17.05.2021, 11:46
Крушение Ан-26. Обнародовано аудио
Скриншот из видеозаписи

Обнародованы последние переговоры летчиков Ан-26, который 25 сентября 2020 года разбился под Чугуевом в Харьковской области. Аудиозаписи, снятые с бортовых регистраторов учебного самолета, прозвучали 16 мая в вечернем эфире программы ТСН на канале 1+1.

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В 20:44 вечера 25.09.2020, в кабине летчиков:

Командир экипажа: "Так, добавляй".
Бортовой техник: "Добавил".
Бортовой техник: "Надо флюгировать".
Командир экипажа: "Флюгируй, бл***!"
Бортовой техник: "Флюгирую левый! Во флюгере... Управление как?"
Командир экипажа: "Никак!"
Штурман: "Х**"
Командир экипажа: "Бл***!"

Это последние слова экипажа в эфире: самолет упал спустя мгновения после этого, не долетев до посадочной полосы 1100 м. Борт развернуло влево, после чего он рухнул с высоты 17 м.

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Переговоры в кабине свидетельствуют о том, что за одним штурвалом был командира экипажа Богдан Кишеня, за другим – двое курсантов по очереди (позывные 97 и 99). Это нарушение: курсант-летчик может быть за штурвалом, но без людей на борту.

Ан-26 заходил на посадку после пятого круга, впереди по плану было еще три. Сажал самолет курсант 97.

Курсант 97: "97, конвейер 600".
Курсант 99: "99, взлет 600".
Руководитель полетов: "99, взлетайте, 600".

Следствие считает, что это роковой момент: руководитель полетов Александр Жук дал добро на взлет для выполнения упражнения "конвейер" (намотка кругов без остановки: взлет, круг, заход на посадку, касание земли около 20 секунд – и снова взлет). По таблице полетов в тот день, группа должна была выполнять другое упражнение – "заруливание".

Следствие установило, что полеты конвейером на Ан-26 не предусмотрены руководством по летной эксплуатации.

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Командир экипажа: "Разрешили 99".
Бортовой техник: "Закрылки... (шум). Так, командир, я не понял".
Штурман: "200 решение".
Курсант 99: "Взлетаем".
Командир экипажа: "Что ты говоришь, Олег?"
Бортовой техник: "Левый не загружается".
Штурман: "Самолет в воздухе".

Левый двигатель не запускался на всю мощность, борт начал терять скорость и его потянуло влево. О неисправности экипаж доложил руководителю полетов на землю. До падения оставалось восемь минут.

Командир экипажа: "Что, руководителю докладывать, нет?"
Бортовой техник: "Скажи падения ИКМа"
Командир экипажа: "99, падение ИКМа"
Руководитель полетов: "99, принято"

На 7-й минуте руководитель полетов сказал "посадку разрешаю".

Курсант 99: "99, после дальнего, шасси механизация выпущена, к посадке готов".
Руководитель полетов: "99, посадку разрешил".

  • 25 сентября 2020 года в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.
  • 26 сентября ГСЧС сообщила, что спасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице. Из 27 человек на борту выжил только один, курсант Вячеслав Золочевский
  • Комиссия обнаружила грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов.
  • 22 декабря суд арестовал командира воинской части – его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полета.

В середине мая 2021-го ГБР назвало причину авиакатастрофы: разрешение на взлеты "конвейером". Укроборонпром не нашел нарушений при ремонте Ан-26.

Евгений Пилипенко
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