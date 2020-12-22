Крушение Ан-26. Суд арестовал командира воинской части

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Печерский райсуд Киева взял под стражу отстраненного командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова по делу о крушении Ан-26 с курсантами на борту. Об этом сообщает hromadske из зала суда.

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Отмечается, что Глазунова взяли под стражу по подозрению в халатности и нарушении подготовки и правил полетов. Следствие считает, что он якобы разрешил конвейерные полеты, из-за чего летчики узнали об отказе двигателя лишь в воздухе.

Также следователи говорят, что на борту было 18 вместо 10 курсантов, при этом было 10 комплектов кислородных масок и парашютов. Кроме того, следствие отмечало, что командир экипажа майор Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущен на борт.

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Глазунов же заверял, что конвейерные полеты не были систематическими. Командир воинской части сказал, что во время трагедии его смена уже была закончена, а полетом руководил его заместитель.

"Я не давал команду на конвейер. Ее дает командир полетов. Да, старший по смене его контролирует, может вмешаться и не допустить этого. Но я это сделать не мог, поскольку не был на месте в это время", – сказал он.

Глазунов заверил, что вес на борту не был превышен, а маски и парашюты были для всех курсантов. Он также сказал, что "не имел допуска" к проверке Кишени, так как имеет допуск лишь к самолету Л-39. По его словам, непосредственно подготовкой командира экипажа занимался руководитель эскадрильи, а контролировал этот процесс – заместитель самого Глазунова по летной подготовке.

Интерфакс-Украина пишет, что командира отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога. LIGA.net пыталась уточнить информацию о решении в ГБР и суде, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направила письменные запросы. Адвокат подозреваемого Сергей Рогозин попросил обратиться за комментарием позже.

ДОПОЛНЕНО В 18:51. Адвокат Рогозин подтвердил решение суда в комментарии LIGA.net. Он также сказал, что сторона защиты пока не решила, будет ли его обжаловать.

"Окончательное решение, по правилам адвокатской этики, принимает клиент<...>Несколько дней нам дается на обжалование решения суда первой инстанции. За эти дни мы согласуем правовую позицию и решим, куда стоит двигаться и в каком направлении", – отметил он.

25 сентября 2020 года в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился Ан-26 ВСУ. Спасатели нашли тела 25 погибших, еще один курсант умер в больнице.

28 октября госкомиссия по расследованию выявила три главные причины трагедии.

18 декабря ГБР сообщило о подозрении командующему ВВС Сергею Дроздову.

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Марк Сировой

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