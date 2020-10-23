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Катастрофа Ан-26. Ректора Харьковского университета Воздушных сил отстранили от должности

23.10.2020, 23:29
Катастрофа Ан-26. Ректора Харьковского университета Воздушных сил отстранили от должности - Фото
На месте трагедии (фото – пресс-служба ГБР)

Работа комиссии Минобороны и правительственной комиссии по расследованию катастрофы продолжается

Ректора Харьковского национального университета Воздушных сил, генерал-майора Александра Туринского отстранили от должности до официального установления причин авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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В министерстве отметили, что продолжается работа комиссии Минобороны и правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским.



Вадим Ребрина
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