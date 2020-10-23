Катастрофа Ан-26. Ректора Харьковского университета Воздушных сил отстранили от должности

Работа комиссии Минобороны и правительственной комиссии по расследованию катастрофы продолжается

Ректора Харьковского национального университета Воздушных сил, генерал-майора Александра Туринского отстранили от должности до официального установления причин авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В министерстве отметили, что продолжается работа комиссии Минобороны и правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.