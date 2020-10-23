Катастрофа Ан-26. Ректора Харьковского университета Воздушных сил отстранили от должности
23.10.2020, 23:29
На месте трагедии (фото – пресс-служба ГБР)
Работа комиссии Минобороны и правительственной комиссии по расследованию катастрофы продолжается
Ректора Харьковского национального университета Воздушных сил, генерал-майора Александра Туринского отстранили от должности до официального установления причин авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В министерстве отметили, что продолжается работа комиссии Минобороны и правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским.
- 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26. Самолет совершал тренировочный вылет с курсантами Харьковского национального университета Воздушных Сил.
- В результате катастрофы при посадке погибли все на самолете, кроме одного курсанта – 20-летнего Вячеслава Золочевского. Он рассказал, как удалось выжить. Опубликованы имена погибших.
- ГБР рассматривает четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка ответственных за управление полетами, ненадлежащее техобслуживание.
- 22 октября Уруский сообщил, что правительственная комиссия завершила расследование катастрофы и установила ее причины. Отчет комиссии, по его словам, будет обнародован на заседании Кабмина 28 октября.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии