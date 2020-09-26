"Родился в рубашке": что известно о выжившем в катастрофе Ан-26 курсанте

Выживший 20-летний курсант Вячеслав Золочевский находится в военно-медицинском клиническом центре Северного региона в состоянии средней тяжести

Единственный выживший в авиакатастрофе под Чугуевым 20-летний Вячеслав Золочевский пытался спасти второго курсанта, который горел недалеко от обломков военного самолета Ан-26. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский у себя в Facebook.

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"20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришел в сознание возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить", – отметил президент.

Он уточнил, что Злочевскому удалось дать еще один шанс другому курсанту, который умер от ожогов сегодня утром.

"Это героизм посреди поля смерти", – отметил Зеленский.

В Харькове Зеленский проведал в военно-медицинском клиническом центре Северного региона Золочевского, получившего травмы. Начальник центра Эдуард Хорошун сообщил президенту, что состояние пострадавшего – средней тяжести. Однако, несмотря на это он находится в сознании.

Золочевский рассказал президенту, что все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

СПРАВКА. Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский – единственный, кто выжил в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи Чугуева Харьковской области. На борту самолета было 20 курсантов и семь членов экипажа.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

пасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице. 26 сентября ГСЧС сообщила, что с

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Арина Толина

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