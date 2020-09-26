Катастрофа Ан-26. Спасатели нашли тела всех погибших

Один выживший пострадавший курсант находится в больнице

обновлено

Спасатели нашли тела 25 погибших в результате вчерашней авиакатастрофы военного самолета Ан-26. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", – отметили в пресс-службе.

ОБНОВЛЕНО в 13:16. Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что 20-летний курсант умер утром в 4-й харьковской больнице скорой помощи. Второй курсант, которому удалось выжить, находится в военном госпитале в состоянии средней тяжести.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

26 сентября министр обороны Андрей Таран заявил, что АН-26 скорее всего зацепился крылом за землю, ГБР рассматривает четыре версии причин трагедии.

Андрей Таран заявил, что Все подробности трагедии на утро 26 сентября читайте тут.

Читайте также: Крушение военного самолета Ан-26. Зеленский объявил 26 сентября днем траура

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.