Катастрофа Ан-26. Спасатели нашли тела всех погибших
Один выживший пострадавший курсант находится в больнице
Спасатели нашли тела 25 погибших в результате вчерашней авиакатастрофы военного самолета Ан-26. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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"По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", – отметили в пресс-службе.
ОБНОВЛЕНО в 13:16. Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что 20-летний курсант умер утром в 4-й харьковской больнице скорой помощи. Второй курсант, которому удалось выжить, находится в военном госпитале в состоянии средней тяжести.
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