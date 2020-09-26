ГБР рассматривает четыре версии катастрофы Ан-26
26.09.2020, 11:32
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Государственное бюро расследований начало расследование авиакатастрофы военного самолета Ан-26
Следователи Госбюро расследований рассматривают четыре версии причин катастрофы военного самолета Ан-26. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
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Проверяются такие версии следствия:
- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов самолета;
- катастрофа из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
- ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Начато досудебное расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
- 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.
- По последним данным, на борту находились 28 человек, большинство из которых – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил.
- 26 сентября сообщалось, что погибли 26 человек, поиски двух продолжаются.
- 26 сентября министр обороны Андрей Таран заявил, что АН-26 скорее всего зацепился крылом за землю.
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