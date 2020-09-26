Катастрофа Ан-26. Нашли тело еще одного погибшего: что известно на утро

На месте катастрофы найдены бортовые самописцы

Сегодня утром на месте крушения военного самолета АН-26 в Харьковской области нашли тело одного погибшего, поиски двух человек продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Количество погибших увеличилось до 26 человек.

Командование Воздушных сил ВСУ на 08:00 утра сообщило, что на месте катастрофы найдены бортовые самописцы. Они уцелели, пока их не достали из самолета.

Район катастрофы оцепили, на месте создан оперативный штаб. Организовано место для размещения родственников, оказывается медицинская и психологическая помощь.

"Причина, что-то случилось с двигателем, мы сказать сейчас не можем. Что именно произошло, какая-то техническая неполадка, будем выяснять", – отметил сегодня на брифинге министр обороны Андрей Таран.

Замглавы МВД Антон Геращенко у себя в Facebook cообщил подробности трагедии, ссылаясь на слова Тарана.

25 сентября экипаж самолета АН-26 ВСУ выполнял штатный полет по обучению курсантов штурманскому делу. У командира корабля имел налет около 800 часов.

По данным СБУ, всего на борту самолета находилось 27 человек, из них – 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и семь членов экипажа.

"По плану самолет должен был сделать до десяти взлетов и посадок по 15 минут каждая, начиная с 18:30 и до 23:00 отрабатывая стандартную процедуру обучения", – уточнил Геращенко.

После каждой посадки самолет осматривался техническими специалистами и взлетал снова.

"Около 20:38 (точный хронометраж будет опубликован) командир корабля сообщил диспетчеру о неполадках с левым двигателя. Однако был в целом спокоен и готовится сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами", – добавил Геращенко.

По его словам, видимость была ясной, ветер минимальный.

Он добавил, что через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолет пропал с радаров, упал на землю и загорелся.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

По последним данным, на борту находились 28 человек, большинство из которых – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Офис генпрокурора сообщил, что погибли 25 человек, двое выжили, поиски еще четверых продолжаются.

Для расследования обстоятельство крушения Ан-26 создана государственная комиссия.

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Арина Толина

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