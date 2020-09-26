Катастрофа Ан-26. В Харьковской области и Львове объявили День траура

В авиакатастрофе АН-26 погибли 25 человек, большинство из которых – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил

В Харьковской области и Львове 26 сентября объявили Днем траура по погибшим в авиакатастрофе АН-26. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА и горсовета Львова.

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"Объявить в Харьковской области 26 сентября Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26. В День траура на всей территории области приспустить государственный флаг Украины на всех сооружениях органов госвласти, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, разместить на них траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры", – говорится в распоряжении Харьковского главы обгосадминистрации Алексея Кучера.

26 сентября рекомендуется отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, руководителям телеканалов и радиостанций предлагается внести соответствующие изменения в программы передач.

По распоряжению мэра Львова Андрея Садового, сегодня во Львове будет объявлен день траура в память о погибших в катастрофе. Львовский городской совет просит жителей воздержаться от праздничных и развлекательных мероприятий.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

По последним данным, на борту находились 28 человек, большинство из которых – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил. Погибли 25 человек, двое выжили, поиски еще четверых продолжаются.

Для расследования обстоятельство крушения Ан-26 создана государственная комиссия.

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Арина Толина

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