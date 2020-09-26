Крушение Ан-26. Министр обороны назвал предварительную причину катастрофы

Министр обороны Андрей Таран отметил, что окончательные выводы причин трагедии будут сделаны после расшифровки "черных ящиков"

Военный самолет АН-26, который разбился 25 сентября в Харьковской области, скорее всего, зацепился крылом за землю. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

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"Предварительный анализ показывает, о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот – инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", – отметил Таран.

По его словам, бортовой самописец сейчас находится в самолете. "После анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", – добавил он.

Министр отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе Ан-26, то есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков.

Таран подчеркнул, что двигатель самолета имел в запасе более 5000 летных часов до очередного ремонта.

Он добавил, что Ан-26 был 1977 года производства.

Министр считает, что самолет мог осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

По последним данным, на борту находились 28 человек, большинство из которых – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил.

26 сентября сообщалось, что погибли 26 человек, поиски двух продолжаются.

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Арина Толина

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