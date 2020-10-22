Комиссия по расследовании катастрофы АН-26 завершила работу: причины трагедии установлены

Среди причин – как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета

Правительственная комиссия завершила расследование катастрофы самолета АН-26, в которой погибли 27 человек, и установила ее причины. Отчет комиссии будет обнародован на заседании Кабмина 28 октября. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и побочные. Среди них – ошибки пилотов и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").

Уруский отметил, что эта техническая неисправность привела к нештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль, отметил он.

"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого, последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", – сказал министр.

Также, по его словам, комиссия выявила системные нарушения в организации полетов.







Вадим Ребрина

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