Крушение Ан-26. Выживший курсант рассказал, как ему удалось спастись

Вячеслава Золочевского, по его словам, защитили от огня обломки фюзеляжа

Выживший в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 под Чугуевом курсант Вячеслав Золочевский, спасся во многом благодаря определенному стечению обстоятельств. Об этом с его слов сообщил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер, передает Укринформ.

По рассказу Вячеслава, его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.

"Он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определенной "капсуле" из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал до него. Он пришел в себя и смог покинуть горящий самолет", – передал Кучер слова курсанта.

Он также сообщил, что Золочевского допросили следователи Государственного бюро расследований. Информация, которую предоставил курсант, пока не разглашается.

"Следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает. Они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным", – сказал Кучер.

Начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун отметил, что курсанту Золочевскому предоставляется вся необходимая помощь.

"Сутки он провел с положительной динамикой, температуры нет, показатели в норме. Сделали перевязку, раны заживают. Ведется комплексная работа, с ним работают травматолог, хирург, нейрохирург, терапевт, психиатр, психолог", – сказал Хорошун.

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Наталия Медведева

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