Крушение Ан-26 под Чугуевом. Объявлено подозрение командующему Воздушных сил

Государственное бюро расследований объявило подозрение в служебной халатности командующему Воздушных сил Сергею Дроздову в деле о крушения под Чугуевом самолета Ан-26 ВС ВСУ. Об этом на брифинге, не называя имен, заявил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Подозрения также были направлены командиру и руководителю полетов в/ч: они подозреваются в нарушении правил организации полетов.

Командующему ВС грозит от пяти до семи лет лишения свободы по ч.3 ст. 425 УК (халатное отношение к военной службе), а лицам из числа руководства управления полетов – от пяти до 15 лет лишения свободы по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

Читайте также: Крушение Ан-26. В командовании Воздушных сил отреагировали на расследование

Следствие планирует обращаться в суд для избрания им меры пресечения: "их вину подтверждают результаты проведенной экспертизы", говорят в ГБР.

Также в бюро отмечают, что экспертизы якобы указывают на нарушения не только со стороны указанных выше подозреваемых.

СПРАВКА. На момент крушения АН-26 командующим Воздушных сил ВСУ был Сергей Дроздов. Этот пост он занимает с июля 2015 года.

25 сентября 2020 года в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился Ан-26 ВСУ. Спасатели нашли тела 25 погибших, еще один курсант умер в больнице.

28 октября госкомиссия по расследованию выявила три главные причины трагедии.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.