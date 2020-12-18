UA

Крушение Ан-26 под Чугуевом. Объявлено подозрение командующему Воздушных сил

18.12.2020, 13:15
Крушение Ан-26 под Чугуевом. Объявлено подозрение командующему Воздушных сил - Фото
Сергей Дроздов (фото - Командування Повітрянних Сил ЗСУ, Facebook)

Государственное бюро расследований объявило подозрение в служебной халатности командующему Воздушных сил Сергею Дроздову в деле о крушения под Чугуевом самолета Ан-26 ВС ВСУ. Об этом на брифинге, не называя имен, заявил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Подозрения также были направлены командиру и руководителю полетов в/ч: они подозреваются в нарушении правил организации полетов.

Командующему ВС грозит от пяти до семи лет лишения свободы по ч.3 ст. 425 УК (халатное отношение к военной службе), а лицам из числа руководства управления полетов – от пяти до 15 лет лишения свободы по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

Читайте также: Крушение Ан-26. В командовании Воздушных сил отреагировали на расследование

Следствие планирует обращаться в суд для избрания им меры пресечения: "их вину подтверждают результаты проведенной экспертизы", говорят в ГБР. 

Также в бюро отмечают, что экспертизы якобы указывают на нарушения не только со стороны указанных выше подозреваемых.

СПРАВКА. На момент крушения АН-26 командующим Воздушных сил ВСУ был Сергей Дроздов. Этот пост он занимает с июля 2015 года.
  • 25 сентября 2020 года в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился Ан-26 ВСУ. Спасатели нашли тела 25 погибших, еще один курсант умер в больнице.
  • 28 октября госкомиссия по расследованию выявила три главные причины трагедии.
Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
ВСУ ввс гбр крушение ан-26 авиакатастрофа под чугуевом

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 