Крушение Ан-26 под Чугуевом. Объявлено подозрение командующему Воздушных сил
Государственное бюро расследований объявило подозрение в служебной халатности командующему Воздушных сил Сергею Дроздову в деле о крушения под Чугуевом самолета Ан-26 ВС ВСУ. Об этом на брифинге, не называя имен, заявил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок.
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Подозрения также были направлены командиру и руководителю полетов в/ч: они подозреваются в нарушении правил организации полетов.
Командующему ВС грозит от пяти до семи лет лишения свободы по ч.3 ст. 425 УК (халатное отношение к военной службе), а лицам из числа руководства управления полетов – от пяти до 15 лет лишения свободы по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним).
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Следствие планирует обращаться в суд для избрания им меры пресечения: "их вину подтверждают результаты проведенной экспертизы", говорят в ГБР.
Также в бюро отмечают, что экспертизы якобы указывают на нарушения не только со стороны указанных выше подозреваемых.
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