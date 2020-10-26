Крушение Ан-26. В командовании Воздушных сил отреагировали на расследование

Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов, считает, что надо дождаться окончательных выводов экспертиз по расследованию трагедии

Сейчас необходимо воздержаться от комментариев, которые могут повлиять на работу комиссий, которые расследуют авиакатастрофу Ан-26 под Чугуевым. Об этом в интервью РБК-Украина заявил командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов.

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Отвечая на вопрос, установлены ли уже все обстоятельства того трагического полета, Дроздов сказал: "Мы сейчас воздерживаемся от комментариев, которые могут повлиять на работу комиссий, расследующих эту катастрофу. Это правительственная комиссия и комиссия Министерства обороны, кроме того работают следователи правоохранительных органов. Все обстоятельства будут установлены ими".

По его словам, командование ВС ВСУ максимально способствует установлению причин и передало всю необходимую для следствия информацию.

Дроздов не исключает, что к трагедии привело сочетание человеческого фактора, речь идет об ошибках экипажа и организаторов полетов, технических неисправностей самолета.

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины убежден, что надо дождаться окончательных официальных заявлений по расследованию, выводов соответствующих экспертиз.

"Это вопрос очень чувствительный и важно, чтобы не было никакого вмешательства в работу комиссий, искажения фактов, в том числе и информационного", – уточнил он.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

26 сентября ГСЧС сообщила, что спасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице.

28 сентября сообщалось, что специалисты начали расшифровку "черных ящиков" военного самолета Ан-26.

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Арина Толина

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