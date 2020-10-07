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Крушение Ан-26. Комиссия установила грубые нарушения в организации и выполнении полетов

07.10.2020, 15:57
Крушение Ан-26. Комиссия установила грубые нарушения в организации и выполнении полетов - Фото
Разбившийся под Чугуевом Ан-26 (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Вице-премьер Олег Уруский отметил, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен полет самолета Ан-26Ш

В ходе расследования авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевым комиссия выявила грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов. Об этом сообщил глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы, вице-премьер Олег Уруский у себя в Facebook.

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"Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по ИКМ (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", – отметил Уруский.

По его словам, на сегодня по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен полет самолета Ан-26Ш, установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

Минобороны должно завершить собственное служебное расследование 12 октября 2020 года, после этого материалы передадут в военные комиссариаты.

  • 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.
  • 26 сентября ГСЧС сообщила, что спасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице.
  • 28 сентября сообщалось, что специалисты начали расшифровку "черных ящиков" военного самолета Ан-26.

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Арина Толина
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