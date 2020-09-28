Катастрофа Ан-26. "Черные ящики" начали расшифровывать – вице-премьер

Вице-премьер Олег Уруский отметил, что обломки самолета перевезли на территорию военной части А4104 в Чугуеве, они находятся под охраной

Специалисты начали расшифровку "черных ящиков" военного самолета Ан-26, который разбился 25 сентября под Чугуевым. Об этом сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский в Facebook.

"Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты, и 27 сентября авиационные эксперты под контролем ГБР начали процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", – отметил чиновник.

По его словам, сегодня у родственников погибших начнется забор образцов для анализа ДНК, чтобы в дальнейшем провести идентификацию тел.

Он добавил, что обломки самолета Ан-26Ш собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

пасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице. 26 сентября ГСЧС сообщила, что с

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Арина Толина

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