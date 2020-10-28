Результаты расследования. Госкомиссия назвала причины и факторы крушения Ан-26 в Чугуеве

К крушению самолета Ан-26 под Чугуевом привел ряд нарушений в ХНУВС и технические проблемы, считает госкомиссия по расследованию трагедии

Госкомиссия по расследованию крушения самолета Ан-26 с курсантами на борту под Чугуевом выявила три главные причины трагедии и пять причин, которые способствовали ей. Об этом на заседании Кабмина рассказал глава комиссии и вице-премьер Олег Уруский.

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Уруский заявил, что это был шестой взлет подряд. Однако, утверждает министр, командир экипажа майор Кишеня после пятой посадки вместо выруливания и смены членов экипажа выполнил взлет конвейером, что значит посадку и взлет без остановки самолета на посадочной полосе.

Главными же причинами трагедии Уруский назвал:

1. Отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС);

2. Системные нарушения правил выполнения полетов в ХНУВС;

3. Недостаточная профессиональная подготовка экипажа по действиям в особых ситуациях.

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Среди причин, которые способствовали трагедии, он выделил:

1. Общепринятую практику в ХНУВС взлетов конвейером: из-за быстроты процесса экипаж не смог обнаружить отказ техники и своевременно прекратить взлет;

2. Отказ системы левого двигателя в условиях непредусмотренного плановой таблицы полета и взлета конвейером;

3. Общепринятую в воинской части практику превышения числа людей на борту и смешивания экипажей крусантов-штурманов и курсантов-пилотов;

4. Нарушение плановой таблицы полетов и нахождение на борту во время шестого полета людей, которые не были предусмотрены плановой таблицей;

5. Непрекращение этих нарушений перед взлетом руководством полетов, руководителем полетов на аэродроме, руководителем зоны посадки и помощником руководителя полетов.

По его словам, к трагедии также привели шесть опасных факторов:

1. Отказ системы управления левого двигателя;

2. Экипаж не выравнял тягу левого и правого двигателей после установления горизонтального полета;

3. Выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положение 38 градусов;

4. Несвоевременный уход на снижение и ошибочное построение траектории снижения;

5. Искусственное создание несимметричной тяги силовой установки;

6. Неустранение скольжения.

По его словам, самолет столкнулся с землей на скорости 100 км/ч с углом крена 75 градусов и углом тангажа 26 градусов. По приблизительной оценке комиссии, перегрузка в центре масс самолета составила 12 единиц.

Он добавил, что комиссия наработала рекомендации для недопущения подобных ситуаций в будущем, а все материалы комиссии передадут правоохранительным органам, которые продолжают следственные действия для установления виновных в катастрофе.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

26 сентября ГСЧС сообщила, что спасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице.

7 октября Уруский заявил, что комиссия обнаружила грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов.

22 октября Уруский заявил о завершении расследования: причинами назвал технические проблемы и человеческий фактор.

23 октября сообщалось, что ректора ХНУВС генерал-майора Александра Туринского отстранили от должности.

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Марк Сировой

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