Результаты расследования. Госкомиссия назвала причины и факторы крушения Ан-26 в Чугуеве
К крушению самолета Ан-26 под Чугуевом привел ряд нарушений в ХНУВС и технические проблемы, считает госкомиссия по расследованию трагедии
Госкомиссия по расследованию крушения самолета Ан-26 с курсантами на борту под Чугуевом выявила три главные причины трагедии и пять причин, которые способствовали ей. Об этом на заседании Кабмина рассказал глава комиссии и вице-премьер Олег Уруский.
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Уруский заявил, что это был шестой взлет подряд. Однако, утверждает министр, командир экипажа майор Кишеня после пятой посадки вместо выруливания и смены членов экипажа выполнил взлет конвейером, что значит посадку и взлет без остановки самолета на посадочной полосе.
Главными же причинами трагедии Уруский назвал:
1. Отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС);
2. Системные нарушения правил выполнения полетов в ХНУВС;
3. Недостаточная профессиональная подготовка экипажа по действиям в особых ситуациях.
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Среди причин, которые способствовали трагедии, он выделил:
1. Общепринятую практику в ХНУВС взлетов конвейером: из-за быстроты процесса экипаж не смог обнаружить отказ техники и своевременно прекратить взлет;
2. Отказ системы левого двигателя в условиях непредусмотренного плановой таблицы полета и взлета конвейером;
3. Общепринятую в воинской части практику превышения числа людей на борту и смешивания экипажей крусантов-штурманов и курсантов-пилотов;
4. Нарушение плановой таблицы полетов и нахождение на борту во время шестого полета людей, которые не были предусмотрены плановой таблицей;
5. Непрекращение этих нарушений перед взлетом руководством полетов, руководителем полетов на аэродроме, руководителем зоны посадки и помощником руководителя полетов.
По его словам, к трагедии также привели шесть опасных факторов:
1. Отказ системы управления левого двигателя;
2. Экипаж не выравнял тягу левого и правого двигателей после установления горизонтального полета;
3. Выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положение 38 градусов;
4. Несвоевременный уход на снижение и ошибочное построение траектории снижения;
5. Искусственное создание несимметричной тяги силовой установки;
6. Неустранение скольжения.
По его словам, самолет столкнулся с землей на скорости 100 км/ч с углом крена 75 градусов и углом тангажа 26 градусов. По приблизительной оценке комиссии, перегрузка в центре масс самолета составила 12 единиц.
Он добавил, что комиссия наработала рекомендации для недопущения подобных ситуаций в будущем, а все материалы комиссии передадут правоохранительным органам, которые продолжают следственные действия для установления виновных в катастрофе.
- 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.
- 26 сентября ГСЧС сообщила, что спасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице.
- 7 октября Уруский заявил, что комиссия обнаружила грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов.
- 22 октября Уруский заявил о завершении расследования: причинами назвал технические проблемы и человеческий фактор.
- 23 октября сообщалось, что ректора ХНУВС генерал-майора Александра Туринского отстранили от должности.
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