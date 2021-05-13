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В ГБР назвали причины авиакатастрофы самолета Ан-26Ш в Чугуеве

13.05.2021, 21:07
В ГБР назвали причины авиакатастрофы самолета Ан-26Ш в Чугуеве - Фото
Разбившийся под Чугуевом Ан-26 (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Следователь Государственного бюро расследований заявил, что основной причиной авиакатастрофы самолета ВСУ под Чугуевым в сентябре прошлого года было незаконное разрешение на взлеты самолета конвейерным способом. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В Бюро завершили досудебное расследование по делу крушения военного самолета АН-26Ш в Чугуеве, которое произошло 25 сентября 2020 года.

Следствие установило основные причины трагедии:

- незаконный допуск к полетам в составе экипажа курсантов, которые не завершили соответствующую программу подготовки;

- незаконное предоставление руководителем полетов разрешений на посадку-взлет самолета Ан-26Ш конвейерным способом;

- не предоставление руководителем полетами практической помощи неподготовленному экипажу при отказе двигателя на самолете;

- выдача документов, которые позволяли упражнения, не предусмотренные руководством летной эксплуатации самолетов АН-26, которые не обеспечивали безопасность полетов;

- систематическая организация полетов с большим, чем разрешено, количеством курсантов на борту;

- незаконные разрешения на полеты в ночное время без необходимой квалификации командира экипажа.

"В связи с тем, что происходило взлет конвейером, указанная поломка не могла быть обнаружена экипажем своевременно, а была обнаружена на этапе взлета, при скорости, которая уже не позволяла осуществить посадку, так как в данном случае могли быть непредсказуемые последствия", – заявил начальник отдела следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

  • 25 сентября 2020 года в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.
  • 26 сентября ГСЧС сообщила, что спасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице.
  • 7 октября Уруский заявил, что комиссия обнаружила грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов.
  • 22 декабря суд арестовал командира воинской части – его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полета.

Читайте также: Крушение Ан-26. Расследование завершено: результаты

Наталия Медведева
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гбр чугуев авиакатастрофа Ан-26
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