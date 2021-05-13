В ГБР назвали причины авиакатастрофы самолета Ан-26Ш в Чугуеве
Следователь Государственного бюро расследований заявил, что основной причиной авиакатастрофы самолета ВСУ под Чугуевым в сентябре прошлого года было незаконное разрешение на взлеты самолета конвейерным способом. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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В Бюро завершили досудебное расследование по делу крушения военного самолета АН-26Ш в Чугуеве, которое произошло 25 сентября 2020 года.
Следствие установило основные причины трагедии:
- незаконный допуск к полетам в составе экипажа курсантов, которые не завершили соответствующую программу подготовки;
- незаконное предоставление руководителем полетов разрешений на посадку-взлет самолета Ан-26Ш конвейерным способом;
- не предоставление руководителем полетами практической помощи неподготовленному экипажу при отказе двигателя на самолете;
- выдача документов, которые позволяли упражнения, не предусмотренные руководством летной эксплуатации самолетов АН-26, которые не обеспечивали безопасность полетов;
- систематическая организация полетов с большим, чем разрешено, количеством курсантов на борту;
- незаконные разрешения на полеты в ночное время без необходимой квалификации командира экипажа.
"В связи с тем, что происходило взлет конвейером, указанная поломка не могла быть обнаружена экипажем своевременно, а была обнаружена на этапе взлета, при скорости, которая уже не позволяла осуществить посадку, так как в данном случае могли быть непредсказуемые последствия", – заявил начальник отдела следственного управления ГБР Вадим Приймачок.
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