Крушение Ан-26. Расследование завершено: результаты
В сентябре прошлого года под Чугуевом разбился самолет ВСУ. Расследование обстоятельств крушения воздушного судна и гибели 26 курсантов велось несколько месяцев. 5 мая 2021 года Госбюро расследований и Офис генпрокурора объявили об окончании расследования и открытии уголовных дел против подозреваемых. Об этом говорится на сайте ведомств.
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Были открыты уголовные дела против:
- командующего Воздушных сил ВСУ,
- начальника Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба,
- экс-командира военной части А4104 и его заместителя,
- замкомандира военной части по летной подготовке,
- экс-начальника управления полетами 25 сентября 2020 года на аэродроме "Чугуев".
Их подозревают в том, что они не обеспечили безопасность полетов, халатно относились к военной службе и нарушали правила подготовки и проведения полетов. Предполагается, что по их вине были плохо подготовлены документы по эксплуатации самолета, а также отсутствовал контроль уровня подготовки пилотов-инструкторов.
Дополнительно Печерский суд Киева отправил под ночной домашний арест командующего ВС ВСУ, бывшего командира военной части А4104 и бывшего начальника управления полетами в день катастрофы на чугуевском аэродроме.
- 25 сентября 2020 года в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.
- 26 сентября ГСЧС сообщила, что спасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице.
- 7 октября Уруский заявил, что комиссия обнаружила грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов.
- 22 декабря суд арестовал командира воинской части – его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полета.
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