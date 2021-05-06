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Крушение Ан-26. Расследование завершено: результаты

06.05.2021, 11:05
Крушение Ан-26. Расследование завершено: результаты - Фото
Катастрофа под Чугуевом (источник - gp.gov.ua)

В сентябре прошлого года под Чугуевом разбился самолет ВСУ. Расследование обстоятельств крушения воздушного судна и гибели 26 курсантов велось несколько месяцев. 5 мая 2021 года Госбюро расследований и Офис генпрокурора объявили об окончании расследования и открытии уголовных дел против подозреваемых. Об этом говорится на сайте ведомств.

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Были открыты уголовные дела против:

- командующего Воздушных сил ВСУ,

- начальника Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба,

- экс-командира военной части А4104 и его заместителя,

- замкомандира военной части по летной подготовке,

- экс-начальника управления полетами 25 сентября 2020 года на аэродроме "Чугуев".

Их подозревают в том, что они не обеспечили безопасность полетов, халатно относились к военной службе и нарушали правила подготовки и проведения полетов. Предполагается, что по их вине были плохо подготовлены документы по эксплуатации самолета, а также отсутствовал контроль уровня подготовки пилотов-инструкторов.

Дополнительно Печерский суд Киева отправил под ночной домашний арест командующего ВС ВСУ, бывшего командира военной части А4104 и бывшего начальника управления полетами в день катастрофы на чугуевском аэродроме.

  • 25 сентября 2020 года в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.
  • 26 сентября ГСЧС сообщила, что спасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице.
  • 7 октября Уруский заявил, что комиссия обнаружила грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов.
  • 22 декабря суд арестовал командира воинской части – его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полета.

Читайте также: Результаты расследования. Госкомиссия назвала причины и факторы крушения Ан-26 в Чугуеве

Дарья Мостовая
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