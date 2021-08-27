В России разбился бомбардировщик Су-24

В России, под Пермью, разбился бомбардировщик Су-24. Оба летчика катапультировались, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

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Там сказали, что самолет упал при перелете на ремонт.

По словам российских военных, самолет был без боекомплекта. Он упал в лесистой местности в 95 км к западу от Перми. По предварительным данным, в результате катастрофы на земле разрушений нет.

Источник агентства ранее назвал отказ техники предположительной причиной крушения.

По информации собеседника журналистов, экипаж найден, летчики госпитализированы.

17 августа в Подмосковье разбился военный самолет Ил-112В, погибли все члены экипажа.

18 августа в Астраханской области потерпел катастрофу истребитель МиГ-29, летчик погиб.

Вадим Ребрина

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