В России горит завод, на котором производятся ракеты: фото, видео

В российском Красноярске горит корпус на территории завода Красмаш, который считается одним из основных производителей ракетно-космической техники в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

"Горит крыша одного из цехов завода", - сообщил представитель ведомства.

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Позже там сообщили, что в горящем корпусе произошло обрушение кровли.

"Горит холодильный корпус. Объявлен ранг пожара 4, это самый высокий ранг пожара в нашем крае. Площадь - 5 тыс кв м", - сообщили в МЧС.

В свою очередь в российской госкорпорации Роскосмос говорят, что горят склады завода Бирюса, которые находятся на территории Красмаша. Самому же Красмашу якобы ничего не угрожает, утверждают в Роскосмосе.

По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации ТАСС, АО Красмаш (Красноярский машиностроительный завод) основан в 1932 году. Cчитается одним из основных производителей ракетно-космической техники в России. Учредитель предприятия - федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Красмаш занимается изготовлением баллистических ракет для подводных лодок, а также базового модуля разгонного блока для ракет-носителей "Зенит" и "Протон".