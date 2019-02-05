В России массово сообщают о бомбах, людей эвакуируют: видео

Сегодня, 5 февраля, из башни Город столиц делового центра Москва-Сити в российской столице из-за угрозы взрыва эвакуировали всех посетителей. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РФ Федеральное агентство новостей.

Неизвестный заявил о минировании здания.

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Отмечается, что лифты были "переполнены паникующими людьми".

Также сказано, что сегодня поступили сообщения о бомбах в ряде учебных заведений в столице РФ: в Московском государственном университете гражданской авиации, Академии МЧС РФ, Московском экономическом институте, Госуниверситете по землеустройству, Международном институте экономики и права, Академии искусств Сергея Андрияки, Государственном социальном университете.

Другой пропагандистский ресурс РИА Новости сообщает о 29 объектах с массовым пребыванием людей, в том числе ТРЦ и школах Москвы, где ищут бомбы. Представитель экстренных служб РФ сказал, что уже эвакуировано почти 3 тысячи человек.

Региональные российские СМИ пишут о волне "телефонного терроризма" в российском Волгограде. Там из-за угрозы минирования поверяли 10 школ. А в городе Красногорск эвакуировали здание правительства Московской области.

Похожая ситуация была в России более года назад. Об угрозе взрыва админзданий и ТЦ заявили в 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирования" составил 150 млн рублей (более 2 млн долларов).