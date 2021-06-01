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В Шотландии впервые обнаружили изображения доисторических животных: видео видео

01.06.2021, 21:56
Видео Historic Environment Scotland
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В Шотландии впервые обнаружили доисторические изображения животных, возраст которых составляет от 4000 до 5000 лет. Об этом сообщило общество Historic Environment Scotland.

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Ранее в Шотландии были известны только орнаментальные наскальные рисунки.

Изображения оленей, высеченные на камне, нашли в районе Килмартин-Глен, где сосредоточены важные памятники неолита и бронзового века.

На рисунках, обнаруженных археологом-любителем Хэмишем Фентоном, изображены благородные олени, которые в то время считались крупнейшими видами оленей в Шотландии. Хорошо просматриваются рога взрослых особей, а также короткий хвост.

Всего найдено пять изображений животных.

После открытия Хэмиша специалисты Шотландского проекта наскального искусства исследовали резные фигурки, чтобы подтвердить их подлинность.

"Это чрезвычайно редкое открытие полностью меняет представление о том, что доисторическое наскальное искусство в Британии было в основном геометрическим и нефигуративным", – сказала исследователь Шотландского проекта наскального искусства, доктор Терция Барнетт.

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Наталия Медведева
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Шотландия археология
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