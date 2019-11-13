В США из Сибири пришли аномальные морозы: видео

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По стране уже отменено более 1000 авиарейсов, в некоторых районах закрыты школы. Холодный воздух распространяется от равнин к восточному побережью.

Зародившийся в Сибири холодный фронт добрался до территории США и привел к рекордно низким температурам в нескольких штатах, в особенности в Канзасе и Иллинойсе. Об этом пишет BBC News.

В Гарден-Сити, к примеру, температура упала до -18*C.

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По данным синоптиков, за эту неделю могут быть побиты температурные рекорды в сотнях населенных пунктов (по сравнению с той же датой в предыдущие годы). К завтрашнему утру около 22 млн американцев столкнутся с температурой ниже нуля, предупредили они.

Метеорологи говорят, что такие условия "более типичны для середины января, чем середины ноября".

Арктический воздух принес также снегопады, причем в таких местах, где это редкое явление: к примеру, в техасский городок Браунсвилл - на границе США и Мексики. На части автодорог - "тягучки" из-за гололеда и снега.

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Видео: CBS Evening NewsCBS News

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Теги: мороз, снегопад
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