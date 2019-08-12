В Австралии выпал снег, кенгуру такого не ждали: видео

На юге Австралии выпал снег, местами поднялся сильный ветер. В штатах Виктория и Южный Уэльс водителей просят не выезжать на дороги, сообщает weather.com.

В пятницу от падения дерева на машину погибла женщина; мужчина и двое детей (4 и 5 лет) госпитализированы.

Около 30 человек были вынуждены эвакуироваться из-за того, что ветер сорвал крыши с домов. Небольшой город оказался отрезан от сообщения, поскольку сугробы завалили шоссе.

Агентство погоды сообщает, что это самый значительный снегопад с 2015 года.