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14.01.2019, 08:04

Рекордные снегопады в Австрии: погибли три лыжника

Рекордные снегопады в Австрии: погибли три лыжника - Фото
Фото: EPA

По данным полиции, тела немецких туристов были найдены возле одного из самых крутых в мире склонов - Langer Zug

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Три лыжника из Германии погибли в результате схода лавины близ горнолыжного курорта Лех в австрийских Альпах. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным полиции, еще один человек числится пропавшим без вести.

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Об исчезновении группы лыжников из Германии полиции стало известно вечером в субботу. В полицию обратилась жена одного из попавших под лавину.

Погибшие - мужчины в возрасте 32,35 и 57 лет. Их тела нашли 12 января около 23:00 по местному времени.

Еще один участник группы - 28-летний мужчина - пока не найден. Спасатели были вынуждены прекратить поиски из-за сохраняющейся лавиноопасной ситуации.

По данным полиции федеральной земли Форарльберг, попавших под лавину удалось найти, благодаря сигналам мобильных телефонов.

Тела немецких туристов были найдены возле одного из самых крутых в мире склонов - Langer Zug. Ранее склон был закрыт из-за высокой вероятности схода лавин.

У погибших было с собой снаряжение, необходимое для скитура и фрирайда.

На прошлой неделе в Австрии отмечались сильные снегопады. К очистке дорог и крыш от снега были подключены пожарные и военные, а также волонтеры.

Многие горнолыжные курорты в Австрии, Швеции и Германии были закрыты, нескольо населенных пунктов в горах оказались отрезанными от внешнего мира.

"Столь сильные снегопады на высоте, превышающей 800 метров над уровнем моря, случаются лишь раз в 30 или даже 100 лет", - сообщили в метеорологической службе Австрии.

6 января 2019 года в Карпатах около горы Гемба потерялись пятеро туристов, тело одного из них на следующий день нашли спасатели. Троих спасли. На четвертый день поисков спасатели нашли около горы Говерла еще одного иностранного туриста, гражданина Словакии, который заблудился в условиях плохой видимости.

34-летнего киевлянина Игоря Грищенко нашли только 10 января: после нескольких дней скитаний в сильные морозы, турист смог добраться до домика лесника и позвонил спасателям, указав некоторые визуальные ориентиры. Поисковая группа нашла туриста ближе к ночи. Его транспортировали в ближайший населенный пункт, передав медикам скорой помощи.

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Теги: Альпы, лавина, снегопады, лыжники
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