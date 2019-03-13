В США самолет упал на жилой дом: видео

Во вторник, 12 марта, в американском штате Огайо двухмоторный самолет Piper PA-31 упал на жилой дом. Инцидент произошел в городке Мадейра. Об этом сообщает News 5 Cleveland со ссылкой на официальное заявление.

Начальник пожарной охраны Стив Эшброк сказал, что в результате крушения погиб пилот. Пока нет точных данных о том, сколько всего человек были на борту. Данная может самолета может уместить восемь человек.

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В доме никто не пострадал.

На месте крушения сейчас работают сотрудники федерального авиационного управления США. Причина падения самолета устанавливается.

Компания, на которую зарегистрирован самолет, утверждает, что машина используется для аэросъемки.