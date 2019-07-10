В США у самолета разрушился двигатель во время полета: видео

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Пилотам удалось благополучно долететь до аэропорта и посадить лайнер

Пассажиры самолета McDonnell Douglas MD-88 авиакомпании Delta Air могли наблюдать за разрушением его двигателя. Экипаж сумел благополучно вернуть в аэропорт лайнер, на борту которого находилось 148 пассажиров. Об этом сообщает Simple Flying.

Рейс DL1425 летел из Атланты в Балтимор, примерно на середине пути на высоте около 10 километров пилоты получили сигнал об аварии двигателя. Обтекатель вентилятора по неизвестной причине оторвался и частично заблокировал вращение лопаток.

Началась сильная вибрация, слаженные действия экипажа позволили не допустить паники среди пассажиров. Как сообщают очевидцы, стюардессы объяснили ситуацию, несколько раз провели инструктаж по безопасности и действиям на случай аварийной посадки, а также успокаивали тех, кто сильно беспокоился. 

В итоге самолет штатно приземлился на аэродроме в городе Роли, используя один двигатель.

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Теги: самолет, авиакатастрофа
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