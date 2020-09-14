В столице Турции разыгралась песчаная буря, шесть человек пострадали — видео

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После бури в город пришла сильнейшая гроза с градом

На этих выходных столицу Турции Анкару, а также близлежащий город Полатлы накрыла песчаная буря. От нее в результате столкновения с "летающими объектами" пострадали шесть человек, пишет Anadolu.

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Ураган длился несколько часов, погрузив город в полумрак, после чего начался град, гроза и сильный ветер. От ударов молнии в Анкаре начались пожары, но серьезно ни жители столицы, ни она сама не пострадали.

Видео: Youtube/Ayhan As

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Теги: Турция, видео, песчаная буря, анкара
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