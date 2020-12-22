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В Таиланде мужчина спас жизнь слоненку, сделав ему непрямой массаж сердца: видео видео

22.12.2020, 10:09
Слоненку делают массаж сердца (скриншот с видео)
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Тайский спасатель Мана Шриват ехал домой после смены, когда на дороге он увидел сбитого мотоциклом слоненка. Мужчина остановился и начал делать животному непрямой массаж сердца – после нескольких попыток слоненок ожил и даже встал на ноги, пишет The Guardian.

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По словам Шривата, за 26 лет работы спасателем ему приходилось не раз спасать жизни, но это всегда были люди. "Это мой инстинкт – спасать жизни. К тому же я слышал, как мама и собратья слоненка звали его", – рассказал таец.

Чтобы правильно сделать массаж сердца, мужчина представил, где оно может находиться, вспомнив ролики, которые когда-то смотрел в Youtube. "Когда слоненок начал двигаться, я чуть не заплакал", – заявил Шриват.

После такой реанимации животного отвезли в больницу, где ему оказали дальнейшую помощь, а после – отпустили на волю.

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Дарья Мостовая
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видео Таиланд, слоненок массаж сердца

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