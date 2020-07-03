В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков, погибли четыре человека: видео

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В результате взрыва пострадали 108 человек, судьба троих – пока неизвестна

Сегодня, 3 июля, на северо-западе Турции в районе Хендек провинции Сакарья произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министра здравоохранения Фахреттина Коджа.

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По словам министра здравоохранения, 108 человек госпитализировали, 48 из них уже выписали, а 60 раненых остаются в больнице.

Он также отметил, что на фабрике работает около 186 человек, 20 из которых не работали в пятницу, а еще 15-20 человек ушли домой рано утром.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил, что судьба трех человек пока неизвестна.

Коджа предупредил, что люди, живущие в районе взрыва, могут пострадать от газа, особенно в первые 12 часов после инцидента. Он попросил местных жителей носить маски и не покидать свои дома.

О возможных причинах взрыва пока не сообщается.

  • 20 ноября 2019 года на Сицилии произошел взрыв на фабрике фейерверков, тогда погибли пять человек, спровоцировать взрыв могло сварочное оборудование.
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Теги: взрыв, фабрика фейерверков, Турция
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