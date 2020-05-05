В Венесуэле заявили об аресте американцев за попытку мятежа, США отрицают: видео

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании 13 человек, в том числе двоих граждан США, которые якобы пытались попасть в Венесуэлу для организации мятежа. Об этом сообщает Reuters.

Выступая на венесуэльском телевидении, Мадуро показал видео с якобы захваченными американцами, которые, по его словам, являются сотрудниками охранной компании Silvercorp во Флориде.

Мадуро продемонстрировал документы, выглядящие как американские паспорта и другие удостоверения личности, принадлежащие Айрану Берри и Люку Денману.

По данным Reuters, двое задержанных американцев – бывшие военнослужащие спецназа, арестованы военной разведкой Венесуэлы.

Как заявил Мадуро, "наемники" попали в страну из Колумбии на скоростных катерах в воскресенье, 3 мая. По предварительной информации, в столкновениях погибли восемь человек.

Венесуэльские чиновники назвали инцидент "неудавшимся вооруженным вторжением", которое привело к захвату двух американских "наемников".

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не имеет отношения к этим событиям.

"Я только что получил эту информацию. Произошедшее не имеет ничего общего с нашим правительством", – сказал он.

Политический кризис в Венесуэле продолжается с начала 2019 года, когда председатель парламента Хуан Гуайдо, представляющий оппозицию, был избран временным президентом. Около пятидесяти государств, среди которых и США, признали его на этом посту.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, признают его легитимность, в частности, Россия, Китай и Куба.

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