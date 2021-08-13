12 августа в 21:10 вечера по местному времени в центре Воронежа в маршрутном автобусе произошел взрыв. Погибли два человека, еще несколько находятся в реанимации, пишет местный ресурс Вести Воронеж.
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Взрыв около остановки общественного транспорта произошел в районе бензобака в левой части автобуса.
В момент взрыва все сидячие места были заняты, всего в маршрутке находились 35 человек. Из них пострадали 18 человек, одна женщина вскоре после инцидента умерла в больнице: ей оторвало ногу. Еще одна умерла в больнице сегодня.
Момент взрыва запечатлен с двух ракурсов.
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Одна из версий следствия – взрыв газового баллона, но чиновник в горсовете заявил, что автобус ездил на дизтопливе. На месте работает ФСБ и московские криминалисты. Экспресс-анализ не нашел следов взрывчатых веществ.
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