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Без музыки. В Раде хотят запретить "акустическое насилие" в маршрутках и автобусах

14.01.2021, 12:34
Без музыки. В Раде хотят запретить
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Комитет по вопросам европейской интеграции Украины в Евросоюз работает над законопроектом №3006, который запрещает "акустическое насилие" в салонах общественного транспорта. В частности, речь идет о запрете проигрывания в рейсовых автобусах музыки. Об этом говорится на сайте Верховной Рады. 

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Предлагается запретить трансляцию в салонах транспорта музыки, звуков фильмов, а также других звуковых сигналов, за исключением информации о поездке. 

По проекту закона, в такси или во время нерегулярных автобусных перевозок трансляция звука допускается по согласию всех пассажиров.

"Особенно острой эта проблема является на автомобильном пассажирском транспорте всех видов. Пассажиры вынуждены в течение поездки, иногда многочасовой, слушать навязчивые звуки, которые они не заказывали. Такая ситуация недопустима и нарушает естественное право людей на собственное частное пространство и тишину", – говорится в сообщении парламента.

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Станислав Стороженко
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