В Ровно подросток третий раз за год угнал маршрутку и "поехал кататься"

17-летний житель села Большой Олексин трижды за год похитил маршрутное такси с целью "покататься". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что молодой человек приехал на железнодорожный вокзал в Ровно от бабушки в Ивано-Франковске и снова захотел "покататься на маршрутке".

"Сделал все, как обычно, "профессионально", ведь ранее он дважды похищал аналогичное транспортное средство. Парень пришел на автостоянку на улице Макарова и, поскольку охранник отлучился на несколько минут, беспрепятственно зашел на территорию стоянки", – сообщают в Нацполиции.

Подросток проник в автобус через незакрытые задние двери – взял ключи и уехал, отмечают правоохранители.

Полицейским уже тогда поступила информация, что "угонщик маршруток" мог поехать в село Большой Олексин, поэтому именно туда они направились.

Однако полиция нашла парня еще в Ровно – он не останавливался и даже сумел "оторваться" от правоохранителей, съехав на полевую дорогу и выключив свет фар. Через некоторое время патрульные инспекторы разыскали маршрутку без механических повреждений и в исправном состоянии на одной из улиц села Большой Олексин.

Молодой человек находится под круглосуточным домашним арестом, суд вынес ему приговор – два года испытательного срока, но он еще не вступил в законную силу.

19 октября полицейские задержали 17-летнего подростка, который похитил с избирательного участка урну для голосования. Кражу он пояснил тем, что хотел использовать урну как инкубатор для выращивания и разведения улиток.

Читайте также: Подросток собирал грибы и нашел 1500-летний артефакт: видео

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.