"Хотел выращивать улиток". В Запорожье подросток украл урну для голосования – фото

Молодому человеку грозит от трех до шести лет лишения свободы

Работники Каменско-Днепровского отделения полиции ГУНП в Запорожской области задержали 17-летнего подростка, который похитил с избирательного участка урну для голосования. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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По словам правоохранителей, 18 октября к ним поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что с избирательного участка неизвестный похитил урну для голосования.

На следующий день сотрудники полиции нашли подозреваемого – молодого человека задержали во дворе собственного дома, где он сразу же признался в содеянном, утверждают в полиции. Кражу он пояснил тем, что хотел использовать урну, как инкубатор для выращивания и разведения улиток.

Открыто криминальное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража с проникновением в помещение) Уголовного кодекса. Молодому человеку грозит от трех до шести лет лишения свободы.

3 октября на 208 округе в Черниговской области сотрудники полиции выявили избирательную сетку по подкупу избирателей на выборах народного депутата, которая насчитывает более 5000 человек.

12 октября кандидат на пост мэра города Дергачи Харьковской области Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на COVID-19. Представители сети общественного контроля за выборами ОПОРА написали заявление в полицию.

15 августа в Одессе задержали главу одной из участковых избирательных комиссий и ее сообщника по подозрению в подкупе избирателей.

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Станислав Стороженко

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