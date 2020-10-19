"Хотел выращивать улиток". В Запорожье подросток украл урну для голосования – фото
Молодому человеку грозит от трех до шести лет лишения свободы
Работники Каменско-Днепровского отделения полиции ГУНП в Запорожской области задержали 17-летнего подростка, который похитил с избирательного участка урну для голосования. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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По словам правоохранителей, 18 октября к ним поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что с избирательного участка неизвестный похитил урну для голосования.
На следующий день сотрудники полиции нашли подозреваемого – молодого человека задержали во дворе собственного дома, где он сразу же признался в содеянном, утверждают в полиции. Кражу он пояснил тем, что хотел использовать урну, как инкубатор для выращивания и разведения улиток.
Открыто криминальное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража с проникновением в помещение) Уголовного кодекса. Молодому человеку грозит от трех до шести лет лишения свободы.
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