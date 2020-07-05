В Японии паводки и оползни унесли жизни 34 человек: видео

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Вода доходила почти до самых крыш домов, куда забирались местные жители в ожидании спасателей

В японском регионе Кумамото наводнения и оползни, вызванные сильными дождями, привели к гибели по меньшей мере 34 человек. Об этом сообщает АР.

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К спасательной операции привлечены вертолеты и лодки. В ней принимают участие более 40 000 военнослужащих и пожарных.

Большие участки вдоль реки Кума были затоплены паводковыми водами. Вода доходила почти до самых крыш домов, куда забирались местные жители в ожидании спасателей.

В затопленном доме престарелых в деревне Кума погибли 18 человек. 65 жителей и около 30 человек персонала были пойманы в ловушку, когда заведение накрыли паводковые воды и грязь. 14 человек считаются пропавшими без вести. Спасти удалось 51 человека.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, десятки людей по-прежнему находятся в затопленных районах, ожидая спасения.

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Более 200 000 жителей префектуры Кумамото были вынуждены эвакуироваться, но многие остались в своих домах из-за опасения заражения коронавирусом в местах временного размещения пострадавших.

Около 6000 домов все еще остаются без электричества.

  • С 20 июня на западе Украины, преимущественно в Ивано-Франковской области, прошли сильнейшие ливни. Горные реки, даже небольшие, быстро превратились в бурные потоки, были затоплены обширные территории в низинах и на равнинах.
  • По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений.
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Теги: япония, наводнение, оползень, паводок
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