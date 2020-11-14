В Японии выдра получила награду управления пожарной охраны: видео

Морская выдра по имени Мэй из аквариума в городе Тоба префектуры Миэ в центральной Японии стала первым животным, получившим награду от местного управления пожарной охраны. Об этом сообщает NHK.

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Мэй стала популярной после того, как видео ее участия в пожарных учениях опубликовали в Twitter и YouTube.

На видео учений Мэй крепко держит двумя лапами пожарный шланг и поливает из него красный конус, который во время учений символизировал пламя.

За неделю в Twitter видео просмотрели более 450 000 раз, за два дня в YouTube – 17 000.

Вчера, 13 ноября, управление пожарной охраны города Тоба вручило Мэй награду за "привлечение внимания людей и вклад в предотвращение пожаров".

Мэй преподнесли грамоту изо льда с "встроенными" лангустом и креветками, которые она с удовольствием съела.

Служащий аквариума Сэко Ацуси говорит, что Мэй иногда держит шланг во время работ по уборке, и он дал ей попробовать сбить струей конус.

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