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"Очередь за морепродуктами". Пингвины около украинской станции "Вернадский" – кадр дня

23.10.2020, 09:46
Антарктида около станции ''Вернадский'' (фото — Анна Соина)

В районе антарктической станции сейчас весна

В начале весны неподалеку от украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде выстраиваются буквально толпы пингвинов, которые идут к океану, чтобы раздобыть пищу. Фото животных опубликовала в Faceboоk озонометрист на станции Анна Соина.

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"Очередь за морепродуктами. С четырех до пяти утра на острове Галиндез движуха по полной программе", – подписала снимок инженер-исследователь Радиоастрономического института Национальной академии наук.

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Фото: Анна Соина

Видео с пингвинами на территории станции ранее выложили и в группе 25-й украинской экспедиции:

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Евгений Пилипенко
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