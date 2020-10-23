"Очередь за морепродуктами". Пингвины около украинской станции "Вернадский" – кадр дня
В районе антарктической станции сейчас весна
В начале весны неподалеку от украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде выстраиваются буквально толпы пингвинов, которые идут к океану, чтобы раздобыть пищу. Фото животных опубликовала в Faceboоk озонометрист на станции Анна Соина.
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"Очередь за морепродуктами. С четырех до пяти утра на острове Галиндез движуха по полной программе", – подписала снимок инженер-исследователь Радиоастрономического института Национальной академии наук.
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Видео с пингвинами на территории станции ранее выложили и в группе 25-й украинской экспедиции:
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