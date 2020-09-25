Ведут обратный отсчет к дате "апокалипсиса". В Нью-Йорке установили необычные часы: видео

В Нью-Йорке установили необычные климатические часы — они ведут обратный отсчет времени, за которое по прогнозам ученых может истощиться "углеродный бюджет" человечества: допустимое количество CO2, которое еще можно выбросить в атмосферу, после чего может наступить апокалипсис.

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На 25 сентября часы показывают, что у человечества осталось семь лет и 97 дней, чтобы решить проблемы с экологией, уменьшить выбросы в атмосферу и не допустить глобального потепления. По словам авторов проекта, это "крайний срок, время, которое у нас осталось, чтобы принять решительные меры и сдержать потепление".

У часов есть сразу два показателя: первое число красного цвета отсчитывает время до возможной экологической катастрофы, а второе зеленого цвета — показывает процент энергии, которую человечество получает из возобновляемых источников.

Сейчас второй таймер показывает 27,75%, которые необходимо довести до 100%, пока первый таймер не обнулился, говорят ученые.

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