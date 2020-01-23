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Часы Судного дня. Время перевели на 100 секунд до полуночи

Часы Судного дня. Время перевели на 100 секунд до полуночи - Фото
Часы судного дня (Фото: EPA)
23.01.2020, 22:15

В 2019 году часы были установлены на отметку 2 минуты до полуночи

Сегодня, 23 января, символические Часы Судного дня переставили на позицию 100 секунд до "полуночи", символизирующей глобальную катастрофу для человечества. Об этом сообщает Bulletin of Atomic Scientists. 

Отмечается, что таким образом члены совета, в который входят полтора десятка Нобелевских лауреатов, хотят предупредить международное сообщество и мировых лидеров, что цивилизация сегодня находится ближе к апокалипсису, чем когда-либо.

В 2019 году часы были установлены на отметку 2 минуты до полуночи.

Ученые считают, что в области международной безопасности ситуация сейчас хуже, чем даже в годы холодной войны. По их мнению, основными экзистенциальными опасностями для человечества по-прежнему остаются угроза ядерной войны и изменения климата.

Ученые напоминают, что были разрушены или подорваны несколько крупных соглашений и переговоров по контролю над вооружениями. Это способствовало возобновлению гонки ядерных вооружений, распространению ядерного оружия и снижению барьеров на пути к ядерной войне.

Кроме того, отмечают ученые, в прошлом году "многие правительства использовали кибернетические кампании дезинформации, чтобы посеять недоверие к институтам и среди наций, подрывая внутренние и международные усилия по укреплению мира и защите планеты". 

Проект "Часы Судного дня" был запущен в Чикагском университете в 1947 году создателями первой американской ядерной бомбы. Тогда они были установлены на 7 минут до полуночи.

Самое удаленное от полуночи положение стрелок Часов Судного дня за всю их историю было установлено в 1991 году и ознаменовало собой конец холодной войны и подписание между Россией и США договора о сокращении стратегических вооружений.

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