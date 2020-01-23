Часы Судного дня. Время перевели на 100 секунд до полуночи

Часы судного дня (Фото: EPA)

Сегодня, 23 января, символические Часы Судного дня переставили на позицию 100 секунд до "полуночи", символизирующей глобальную катастрофу для человечества. Об этом сообщает Bulletin of Atomic Scientists.

Отмечается, что таким образом члены совета, в который входят полтора десятка Нобелевских лауреатов, хотят предупредить международное сообщество и мировых лидеров, что цивилизация сегодня находится ближе к апокалипсису, чем когда-либо.

В 2019 году часы были установлены на отметку 2 минуты до полуночи.

Ученые считают, что в области международной безопасности ситуация сейчас хуже, чем даже в годы холодной войны. По их мнению, основными экзистенциальными опасностями для человечества по-прежнему остаются угроза ядерной войны и изменения климата.

Ученые напоминают, что были разрушены или подорваны несколько крупных соглашений и переговоров по контролю над вооружениями. Это способствовало возобновлению гонки ядерных вооружений, распространению ядерного оружия и снижению барьеров на пути к ядерной войне.

Кроме того, отмечают ученые, в прошлом году "многие правительства использовали кибернетические кампании дезинформации, чтобы посеять недоверие к институтам и среди наций, подрывая внутренние и международные усилия по укреплению мира и защите планеты".

Проект "Часы Судного дня" был запущен в Чикагском университете в 1947 году создателями первой американской ядерной бомбы. Тогда они были установлены на 7 минут до полуночи.

Самое удаленное от полуночи положение стрелок Часов Судного дня за всю их историю было установлено в 1991 году и ознаменовало собой конец холодной войны и подписание между Россией и США договора о сокращении стратегических вооружений.

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