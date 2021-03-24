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Возле площади Сан-Марко. В каналы Венеции приплыли дельфины – видео видео

24.03.2021, 14:17
Венеция под водой (Фото: ANDREA MEROLA/ЕРА)
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В каналах Венеции возле площади Сан-Марко заметили пару дельфинов. Животные, обычно проживающие в средней части Адриатического моря, никогда не заходили так глубоко в город, пишет местное издание La Nuova di Venezia e Mestre.

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Издание отмечает, что, вероятнее всего, дельфины охотились на каракатиц и из-за сокращения количества водного транспорта не побоялись заплыть в город.

Год назад, в Венеции несколько раз "снимали" фейковые видео с дельфинами, когда город был закрыт из-за карантина. Подлинность видео 2021 года подтверждена полицией, отмечает издание.

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Станислав Стороженко
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дельфин венеция карантин
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