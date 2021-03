В каналах Венеции возле площади Сан-Марко заметили пару дельфинов. Животные, обычно проживающие в средней части Адриатического моря, никогда не заходили так глубоко в город, пишет местное издание La Nuova di Venezia e Mestre.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Издание отмечает, что, вероятнее всего, дельфины охотились на каракатиц и из-за сокращения количества водного транспорта не побоялись заплыть в город.

Two dolphins are spotted swimming in the water of a Venice canal as the lagoon city enters its second week of shutdown pic.twitter.com/tocHw8Ze3Z