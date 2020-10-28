Выше небоскребов. В Австралии обнаружили гигантский коралловый риф – видео

В Австралии в 130 километрах от мыса Йорк обнаружили гигантский отдельностоящий коралловый риф, который выше знаменитого нью-йоркского небоскреба Empire State Building. Риф нашли ученые из Центра передового опыта по изучению коралловых рифов Университета Джеймса Кука и Института океана Шмидта, передает The Guardian.

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Отмечается, что риф похож на длинное лезвие: его ширина составляет всего 1,5 метра, а высота – около 500. Его верхняя точка находится за 40 метров до поверхности воды.

Ученые говорят, что это первый найденный подобный риф с 19 века и он не относится к Большому барьерному рифу.

Главный исследователь экспедиции Том Бридж подчеркивает, что о рифе сейчас мало что известно.

"Это подчеркивает то, как мало мы знаем о многих частях океана, даже о Большом Барьерном рифе. Морской парк составляет 344 000 кв. км – больше, чем многие европейские страны, – и только около 6-7% из них составляют типичные мелководные рифы. Мы знаем о поверхности Луны больше, чем о том, что находится в глубинах за пределами наших береговых линий", – сказал он.

Исследователи говорят, что увидели на рифе множество рыбок. Также риф, похоже, не имеет большого количества твердых кораллов в верхней части, но на нем есть "невероятное изобилие" губок, морских вееров и мягких кораллов. Ученые полагают, что на его изучение может уйти множество лет.

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Видео – Schmidt Ocean/YouTube