Взрыв трубопровода в Мексике: жертв уже больше 70 - видео

В результате взрыва на трубопроводе с горючим в Мексике погибли по меньшей мере 73 человека, еще 74 получили ранения. Об этом губернатор штата Идальго Омар Файад сообщил в Twitter.

"По последним данным, погибли 73 человека, 74 раненых. 24 человека находятся в больницах Идальго, 50 - в Мехико, Керетаро и Гуанахуато. Задача медиков - стабилизировать состояние пострадавших для дальнейшего лечения", - сказал он.

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В ночь на 19 января произошел взрыв трубопровода государственной компании Pemex. Там заявили, что катастрофа произошла из-за нелегальной "врезки" в трубу. Место взрыва оцеплено военными, там остаются десятки обугленных тел их изучают судебные эксперты.

Авария произошла в центральном мексиканском штате Идальго, в районе Тлауэлильпан, примерно в 100 км от столицы Мехико.